Tegenvaller voor Roger Federer richting Wimbledon

De Zwitserse tennisser die het toernooi in het Duitse Halle tien keer op zijn naam schreef, verloor in drie sets van de Canadees Felix Auger-Aliassime: 4-6 6-3 6-2.

Federer was de titelverdediger in Halle door zijn zege in 2019. In 2020 ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie.

De 39-jarige Zwitser won de eerste set nog wel, mede doordat hij vier breakpoints van Auger-Aliassime wist weg te werken. In de tweede set nam de Canadese nummer 21 van de wereld met zijn goede service het initiatief. Op de eerste van drie matchpoints op 5-2 in de derde set maakte de 20-jarige Auger-Aliassime het met een ace af.