Wilco Kelderman komt net tekort voor roze trui

De rit werd gewonnen door de Brit Tao Geoghegan Hart van Ineos. Het was voor de Britse ploeg alweer de vijfde ritzege van deze Giro. Eerder zegevierden Filippo Ganna (drie) en Jhonatan Narváez al.

Kelderman reed dankzij uitstekend werk van zijn teamgenoten naar een tweede plaats, op twee seconden van Geoghegan Hart. Zijn meesterknecht Jai Hindley finishte op vier seconden van de Brit als derde.

In het klassement staan beide Sunweb-mannen nu tweede en derde, op respectievelijk vijftien en seconden en twee minuten en 56 seconden. Geoghegan Hart klom door zijn overwinning naar plek vier. Andere favorieten, als Vincenzo Nibali en Jakob Fuglsang, konden niet mee met de besten en verloren veel tijd.

João Almeida voor de start van de vijftiende etappe van de Giro, die begon bij de militaire luchthaven Base Aerea Rivolto. Ⓒ EPA

Almeida vergrootte zijn voorsprong op Kelderman zaterdag in de tijdrit nog met 16 seconden, tot 56 seconden, maar zondag bleek de 22-jarige verrassing van de Deceuninck-Quick-Step bergop niet opgewassen tegen de Nederlander, al bleef de schade beperkt.

Beklimmingen

De etappe van zondag leidde het peloton over 185 kilometer van Base Aerea Rivolto naar de top van de Piancavallo, een ruim veertien kilometer lange klim van de eerste categorie, met een gemiddeld stijgingspercentage van bijna acht procent. Onderweg moesten ook nog drie beklimmingen van de tweede categorie worden bedwongen.

Het profiel van de vijftiende etappe van de Giro d’Italia. Ⓒ Giro d’Italia

De rit kende een lange vlucht van elf renners, van wie de Italiaan Giovanni Visconti op jacht ging naar punten voor het bergklassement. De renner van het kleine Vini Zabù slaagde in zijn opzet en mag dinsdag in de bergtrui verder. Voor de dagzege kwam het elftal tekort. Richting Forcella de Pala Barzana, de voorlaatste klim van de dag, voerden de ploegen Sunweb en Deceuninck - Quick-Step het tempo op. De Australiër Rohan Dennis, vooral bekend als tijdrijder, kwam nog wel als eerste boven en begon met zo'n 2 minuten voorsprong op de groep met Almeida en Kelderman aan de slotklim.

Op 10 kilometer onder de top zette Sunweb aan, met nog vier renners in de eerste groep. Hindley en zijn land- en ploeggenoot Chris Hamilton reden voor Kelderman uit in een tempo waarmee ze alle vluchters passeerden, terwijl van de klassementsrenners de Deen Jakob Fuglsang en de Italianen Nibali en Pozzovivo al snel niet meer mee konden. Met nog 7 kilometer werd het ook Almeida te veel. Alleen de jonge Brit Geoghegan Hart en Kelderman konden tempomaker Hindley nog volgen. Almeida beperkte de schade, maar verloor meer op Kelderman dan hij zaterdag (16 seconden) had gewonnen. De vraag is hoe lang de 22-jarige Portugees de komende week in de bergen de zeven jaar oudere Kelderman kan volgen.

Rustdag

Maandag wacht de tweede rustdag. Alle renners en stafleden worden dan opnieuw getest op het coronavirus. Vorige week dinsdag bleken meerdere volgers en renners positief. Zo stapten Steven Kruijswijk en Michael Matthews nadat zij besmet bleken.

Na rustdag volgen enkele zware bergritten. De Ronde van Italië eindigt volgende week zondag met een individuele tijdrit in Milaan.