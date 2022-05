Roland Garros: Naomi Osaka opnieuw snel uitgeschakeld

Na precies anderhalf uur benutte Anisimova, de nummer 27 van de plaatsingslijst, haar derde wedstrijdpunt met een backhand langs de lijn. Anisimova en Osaka konden elkaar al in de eerste ronde treffen, omdat de Japanse is weggezakt op de wereldranglijst.

De 24-jarige Osaka, tegenwoordig de mondiale nummer 38, is in Parijs nog nooit verder gekomen dan de derde ronde. Vorig jaar trok ze zich terug nadat er commotie was ontstaan over haar besluit om de persconferenties over te slaan. Daarop dreigde het toernooi haar te diskwalificeren, waarna ze zelf besloot zich terug te trekken.

Anisimova (20) haalde in 2019 als tiener de halve finales op Roland Garros. Ze verloor toen van de uiteindelijke winnares Ashleigh Barty.

Iga Swiatek kende geen problemen in de eerste ronde. Ⓒ EPA

Swiatek binnen een uur klaar

Iga Swiatek heeft zich met groot vertoon van macht verzekerd van een plek in de tweede ronde. De Poolse nummer 1 van de wereld liet de Oekraïense Lesja Tsoerenko, die 119e staat op de mondiale ranglijst, met 6-2 6-0 kansloos.

De eenzijdige partij op het overdekte Court Philippe Chatrier duurde slechts 54 minuten. Het dak van de hoofdbaan was gesloten, omdat het maandag regenachtig is in Parijs.

In de laatste game benutte Swiatek (20) haar derde wedstrijdpunt, met een returnwinner. "Ik ben blij dat ik lekker vroeg klaar ben. Na de mediaverplichtingen heb ik de tijd om even Parijs in te gaan. Wat ik ga doen? Hou mijn Instagram maar in de gaten", zei de Poolse, die twintig winners noteerde.