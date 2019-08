US Open geeft tienersensatie een wildcard

Op Wimbledon bereikte de 15-jarige Gauff als qualifier de vierde ronde, mede daardoor is ze nu de nummer 140 van de wereld.

Stosur

Vorig jaar kreeg Gauff nog een wildcard voor de kwalificaties van de US Open, waarin ze in de eerste ronde verloor. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar heeft ook een wildcard gegeven aan Samantha Stosur, de 35-jarige Australische die het toernooi in 2011 wist te winnen.

Sock

Bij de mannen maakt Jack Sock op basis van een wildcard zijn opwachting in het hoofdtoernooi. De 26-jarige Amerikaan, teruggevallen naar plek 176 op de wereldranglijst, is net terug na een lange blessure aan zijn rechterduim. Hij is de voormalig nummer 8 van de wereld en stond in 2016 in de vierde ronde in New York.

De US Open begint op maandag 26 augustus.