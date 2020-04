Go Ahead Eagles verliest hoofdsponsor door coronacrisis

De vestigingen van Quality Wellness Resorts, waartoe Thermen Bussloo behoort, zijn vanwege de coronamaatregelen al ruim een maand gesloten.

Grote impact

„Dat heeft vanzelfsprekend grote impact op onze vestigingen, medewerkers en mogelijkheden”, aldus Fabian Dolman, algemeen directeur van Quality Wellness Resorts. „Vandaar dat we dit besluit met pijn in het hart hebben moeten nemen.”

Begin dit jaar hadden de Eagles en het bedrijf nog de intentie uitgesproken om nog minstens een jaar met elkaar door te gaan. „Amper drie maanden geleden heb je het nog over de gezamenlijke acties voor volgend seizoen, en nu hebben we te maken met deze onvermijdelijke situatie”, zegt Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles.

Emotioneel

„Dat is best even emotioneel. We zijn wel heel blij dat Thermen Bussloo aan boord blijft bij de Business Club en zelfs shirtsponsor blijft bij alle jeugdteams. Dat tekent hun betrokkenheid bij de club.”

Eind vorige maand besloot de clubleiding vanwege de uitbraak van het coronavirus alle aflopende spelerscontracten formeel op te zeggen.