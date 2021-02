’TIGER’: over de opkomst, drama’s en comeback van een golfgod

Tiger Woods Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

AMSTERDAM - De trieste berichtgeving dat Tiger Woods gewond is geraakt bij een auto-ongeluk is een nieuwe schok rond het golffenomeen die de wereld over gaat. Op dinsdagochtend geraakte de 45-jarige atleet in Californië van de weg met zijn SUV, waarop hij na meerdere tuimelingen door de brandweer bevrijd moest worden uit het wrak. Zijn manager Mark Steinberg liet aan Golf Digest weten dat Woods ’verschillende verwondingen aan zijn benen heeft’. „Hij wordt momenteel geopereerd. We danken jullie voor jullie privacy en steun”, aldus Steinberg. Later werd duidelijk dat Tiger beenbreuken heeft opgelopen, maar volgens CNN liet een woordvoerder van de politie van Los Angeles weten dat er geen levensbedreigende verwondingen zijn.