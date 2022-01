Premium Het beste van De Telegraaf

Skeletonster schrijft met dubbel goud opnieuw geschiedenis Kimberley Bos op pole naar Peking: ’Een regen van historische momenten’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Kimberley Bos raast op de piste van Sankt Moritz met 130 kilometer per uur naar beneden. Met de eindzege in de wereldbeker en EK-goud vertrekt ze vol zelfvertrouwen naar Peking. Ⓒ FOTO’S VIESTURS LACIS & REUTERS

AMSTERDAM - Ze was vier jaar geleden dat ’meisje’ uit Ede dat in die ’gekke sport’ op een slee met 130 kilometer per uur van een ijsbaan het dal in raasde. Kimberley Bos leek destijds een kansloos doel na te streven door als skeletonster de aanval te openen op de gevestigde orde. Haar plezier, gedrevenheid en talent brachten haar stap voor stap vooruit, om vrijdag in Sankt Moritz andermaal historie te schrijven. Met de eindzege in de wereldbeker en EK-goud vertrekt ze naar olympisch Peking, waar ze misschien wel dé te kloppen vrouw is.