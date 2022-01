Kwartet aan goals van Jong PSV-talent Johan Bakayoko bijzonder, maar zeker niet uniek

Het was alweer de derde keer dat een speler van Jong PSV, dat in 2013-2014 debuteerde op het tweede niveau, in één Eerste Divisie-duel goed was voor een kwartet aan goals. Joël Piroe (2018) en Sam Lammers (2016) gingen de 18-jarige Belg voor.

Geen enkele andere club zag een eigen voetballer de afgelopen 8,5 seizoenen zo vaak vier keer doel treffen in een enkele wedstrijd.

Johan Voskamp is dé recordhouder van de Keuken Kampioen Divisie. Hij maakte ooit acht doelpunten in één wedstrijd. Dat was in 2010 toen Sparta Rotterdam met 12-1 afrekende met Almere City.

Ugur Yildirim (Go Ahead Eagles - Cambuur: 10-0, 2003) en Jerry Taihuttu (Top Oss-Eindhoven: 7-2, 1997) produceerden ooit zeven treffers in een duel. Rik Platvoet schoot Heracles in 2002 met vijf treffers naar een 1-7 zege op Cambuur.

In totaal werd er in de Eerste Divisie 32 keer vier keer gescoord in een duel door een speler. Robert Mühren, Thijs Dallinga, Issa Kallon en Stefan Janssen deden dat zelfs tzwee keer.

