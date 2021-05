Barack Obama belt met Marcus Rashford: ’Hij is verder dan ik op die leeftijd’

De twee spraken voornamelijk over hoe jonge mensen de samenleving kunnen beïnvloeden. Rashford deed dit de voorbije periode veelvuldig vanuit zijn functie als profvoetballer. Hij verzorgde vorig jaar veel maaltijden op scholen voor kinderen en richt zich sinds kort op het beschikbaar krijgen voor boeken voor de kinderen uit armere gezinnen.

Obama spreekt dan ook vol bewondering over de 23-jarige aanvaller van Manchester United. „Veel van de jonge mensen die ik ontmoet, inclusief Marcus, zijn verder dan ik was op die leeftijd. Ze zorgen nu al voor verandering en hebben een positieve invloed op hun omgeving en community's.”

Voor Rashford voelde het „onwerkelijk” om met Obama te spreken, terwijl hij in zijn keuken zat. „Maar hij stelde me direct op mijn gemak”, vertelt hij tegenover de BBC. „Al snel realiseerde ik mij hoe belangrijk onze ervaringen, het meemaken van tegenslagen en overwinnen van obstakels, als kinderen zijn in het vormgeven van de mannen die we nu zijn. Ik heb van elke minuut genoten. Als Obama spreekt, dan wil je daar naar luisteren.”