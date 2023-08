Anderlecht laat verdediger Debast niet naar PSV gaan: ’We gaan Zeno niet verkopen’

„Hij is een heel belangrijke speler voor ons en het is absoluut niet het plan om hem te verkopen”, zei Riemer tegen Belgische media na de competitiezege op landskampioen Antwerp (1-0). De 19-jarige Debast, die vorig jaar al debuteerde in het nationale elftal van België, speelde de hele wedstrijd centraal achterin naast aanvoerder Jan Vertonghen.

„We gaan Zeno niet verkopen, hij blijft bij ons”, aldus Riemer. „Er zijn op dit moment een paar Saoedische ploegen die veel geld in het voetbal pompen. Dus zeg nooit nooit, het kan altijd gebeuren. Maar het is de bedoeling dat Zeno hier het hele seizoen blijft.”

PSV ziet Debast als een potentiële versterking voor de achterhoede. „We zijn met hem in gesprek”, zei directeur voetbalzaken Earnest Stewart vrijdag voorafgaand aan de met 1-0 gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. PSV wil zich in iedere linie nog versterken. De Eindhovenaren probeerden het eerder bij de Colombiaanse verdediger Davinson Sánchez van Tottenham Hotspur, maar diens financiële eisen bleken te hoog.