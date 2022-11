Prachtig: Engeland-aanvaller Jack Grealish lost na goal belofte in aan zieke fan Finlay (11)

Met zijn speciale dansje komt Manchester City-aanvaller Grealish een belofte na aan Finlay, een elfjarige jongen die aan hersenverlamming lijdt.

Finlay schreef in een brief dat hij Grealish bewondert voor de band die de City-speler heeft met zijn eigen zus, die ook aan hersenverlamming lijdt. „Ik zou willen dat er meer mensen in de wereld waren zoals jij”, schreef Finlay, „die mensen met een handicap net als iedereen behandelen. Het maakt me gelukkig om te zien dat een beroemde voetballer als jij weet hoe het is om met een hersenverlamming te leven. Ik hou ervan om zelf te voetballen. Ik speel elke maandag G-voetbal met Manchester City. Ik word niet altijd gekozen omdat ik te traag ben. Dan word ik in de goal gezet. Dat frustreert me, dan verlies ik mijn geduld en mag ik als straf geen FIFA spelen.”

Bijzonder gelukkig maken

Grealish schreef Finlay terug, om hem aan te moedigen en ging op een maandag supporteren voor hem. Tijdens de ontmoeting vroeg Finlay of Grealish de volgende keer dat hij scoorde een speciale viering voor hem wilde doen. „Maar ik scoor niet vaak”, zei Grealish toen verontschuldigend.

Dat Grealish zijn eerstvolgende doelpunt uitgerekend op het WK scoorde en zijn belofte nakwam, zal Finlay ongetwijfeld bijzonder gelukkig gemaakt hebben.

Bron: Het Nieuwsblad