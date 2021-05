Kira Toussaint: ’Goud laat zien dat ik alles onder controle heb’

„Ik ben heel blij en trots dat het zo is afgelopen, het was best spannend allemaal”, zegt Kira Toussaint, die zich tijdens haar gouden race zelfs een inschattingsfout kan permitteren. Ⓒ FOTO’S AFP

AMSTERDAM - Een handje van ongeloof voor haar mond en de grote ogen die vluchtig de nagenoeg lege tribunes in de Hongaarse zwemtempel afstruinden, zoekend naar coach Mark Faber: veel langer dan twee seconden leek de verbazing bij Kira Toussaint niet te duren, na de perfecte sprint op de 50 meter rugslag die de eerste EK-langebaantitel van haar carrière had opgeleverd. Het lag iets anders, zou ze bekennen toen even later die gouden plak om haar nek bungelde.