Fans op Zandvoort zien Braziliaan eerste race van het weekend winnen

Voor de tweede dag van het Formule 1-weekend rekent de organisatie op meer dan 100.000 toeschouwers, maar die komen niet allemaal tegelijk. De bezoekersstroom kwam wel al in de vroege ochtend op gang.

Bij de trainingen op vrijdag waren er nogal wat rode vlaggen te zien. De trainingen en kwalificaties in de Formule 3 en Formule 2 werden meermaals stilgelegd vanwege coureurs die van de baan vlogen en crashten. De race in de Formule 3 op zaterdagochtend, die over 21 ronden ging, verliep zonder noemenswaardige incidenten.

Collet nam in de vijfde ronde de leiding over van de Amerikaan Juan Manuel Correa en reed naar de winst. Correa eindigde op zo’n vier seconden achterstand als tweede. De Brit Zak O’Sullivan werd derde. In de Formule 3 zijn geen Nederlandse coureurs actief.