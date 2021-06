Serena Williams strandt op Roland Garros

Williams, de nummer 7 van de plaatsingslijst, en Rybakina speelden voor de eerste keer op het WTA-circuit tegen elkaar. Williams kwam sinds haar verloren finale in 2016 in Parijs niet meer verder dan de vierde ronde tijdens de Open Franse titelstrijd. Ze won het graveltoernooi drie keer. Rybakina kwam tot aan deze editie van Roland Garros nooit verder dan de derde ronde op een grandslamtoernooi.

Williams probeert al geruime tijd recordhouder Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, te evenaren. De laatste eindzege van de Amerikaanse tennisster op een grand slam dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won.

Williams was in Parijs aan haar kant van het speelschema na de afmelding van de als tweede geplaatste Japanse Naomi Osaka en de uitschakeling van de nummer 3 van de plaatsingslijst, Aryna Sabalenka uit Belarus, de hoogstgeplaatste speelster. De Amerikaanse routinier kon echter haar winstkansen in Parijs niet benutten. Ze serveerde matig tegen Rybakina en maakte te veel onnodige fouten om goed in haar ritme te komen.

Rybakina speelt in de kwartfinales tegen de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova, die Victoria Azarenka uit Belarus uitschakelde. De voormalig nummer 1 van de wereld en tweevoudig winnares van de Australian Open verloor in drie sets: 5-7 6-3 6-2. Azarenka (31) was als vijftiende geplaatst in Parijs.

Robin Haase is met zijn Duitse partner Jan-Lennard Struff in de derde ronde van het dubbelspel blijven steken. Het koppel kwam net tekort tegen het als zesde geplaatste Franse duo Pierre Hugues Herbert/Nicolas Mahut: 0-6 6-3 7-6 (5).

Na een uitstekende eerste set moesten Haase en Struff in de tweede set het initiatief afstaan aan hun Franse tegenstanders. De beslissende derde set ging tot 3-3 gelijk op. Daarna verloren Haase en Struff hun servicebeurt en leek het duel gespeeld. Ook Herbert en Mahut leverden echter hun opslag in, waardoor op 4-4 de strijd weer open was. In de spannende tiebreak benutte het Franse koppel het tweede matchpoint.

Het was voor Haase de derde keer dat hij in de derde ronde van het dubbelspel in Parijs in actie kwam. Verder is hij in deze discipline nog niet gekomen in het Franse grandslamtoernooi.

Schuurs/Koolhof in halve finales

Demi Schuurs en Wesley Koolhof hebben op Roland Garros de halve finales bereikt in het gemengd dubbelspel. Het als derde geplaatste tenniskoppel versloeg Alexa Guarachi uit Chili en de Brit Neal Skupski in de supertiebreak. Na 1 uur en 20 minuten stond de eindstand op het scorebord: 4-6 6-3 10-5.

In de beslissende fase van het duel bleven Schuurs en Koolhof het meest koelbloedig. De supertiebreak ging tot aan 5-5 gelijk op, maar daarna dwong het Nederlandse duo een ruime voorsprong af op de service van de tegenstanders (8-5). Schuurs en Koolhof benutten daarop meteen het eerste matchpoint.

Schuurs is met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar bij de vrouwen ook nog actief in het dubbelspel.

Daniil Medvedev

Daniil Medvedev begint zich steeds meer thuis te voelen op het gravel van Roland Garros. De nummer 2 van de plaatsingslijst bereikte zondag de laatste acht door in de vierde ronde de Chileen Cristian Garín in drie sets te verslaan: 6-2 6-1 7-5.

Voor Medvedev wacht nu een zware opgave met Stefanos Tsitsipas als volgende tegenstander. De Griek won de afgelopen weken graveltoernooien in Monte Carlo en Lyon.

Medvedev weet niet wat hij meemaakt in Parijs waar hij bij vier eerdere deelnames telkens na één optreden klaar was. Na twee relatief makkelijke sets nam de weerstand van Garín, als 23e geplaatst, in de derde set wel toe. Maar bij 5-5 brak de 25-jarige Rus de opslag van zijn tegenstander om de partij daarna uit te serveren.

Tsitsipas was in zijn partij uit de vierde ronde te sterk voor de Spanjaard Pablo Carreno Busta, eveneens in drie sets: 6-3 6-2 7-5.

In de onderlinge confrontaties met Tsitsipas staat het 6-1 voor Medvedev, die bij het interview op de baan zijn antwoorden in het Frans gaf. „Ik hoop dat de toeschouwers straks op mijn hand zijn. Dat ze zeggen: hij spreekt Frans, wat sympathiek”, grapte de Rus. In februari stonden beiden nog tegenover elkaar in de halve finales van de Australian Open. Medvedev won om vervolgens in de finale te verliezen van de Serviër Novak Djokovic.

Zverev ten koste van Nishikori naar laatste acht in Parijs

Alexander Zverev heeft voor de derde keer in zijn carrière de kwartfinales bereikt van de Open Franse titelstrijd. De 24-jarige Duitser, als zesde geplaatst op Roland Garros, klopte de 7 jaar oudere Japanner Kei Nishikori in drie sets: 6-4 6-1 6-1.

Voor Zverev was het dit jaar alweer de derde zege op Nishikori. Bij de graveltoernooien in Madrid en Rome was hij de Japanner eveneens de baas.

Zverev kwam in Parijs nooit verder dan de kwartfinales. Nishikori haalde evenmin op Roland Garros ooit de laatste vier.

Zverev speelt in de kwartfinales tegen Alejandro Davidovich Fokina, die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp uitschakelde. De 22-jarige Spanjaard versloeg in de vierde ronde de Argentijn Federico Delbonis in vier sets: 6-4 6-4 4-6 6-4. Fokina haalde nooit eerder de laatste acht op een grandslam.

Tamara Zidanse

Tamara Zidansek heeft als eerste Sloveense tennisster de kwartfinales bereikt op een grandslamtoernooi. De 23-jarige nummer 85 van de wereld was in de vierde ronde van Roland Garros te sterk voor Sorana Cirstea uit Roemenië: 7-6 (4) 6-1.

Tamara Zidansek Ⓒ ANP/HH

De Sloveense had in de eerste ronde op het Franse gravel de als zesde geplaatste Bianca Andreescu uit Canada verrast. In de kwartfinales neemt Zidansek het op tegen de winnares van de partij tussen de Tsjechische Markéta Vondrousova, in 2019 finaliste in Parijs, en Paula Badosa uit Spanje.

Zidansek heeft nog geen titel gepakt op de WTA Tour. Ze haalde dit jaar wel de finale op het graveltoernooi in de Colombiaanse stad Bogotá.