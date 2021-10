Tegenslag voor Raymond van Barneveld: geen wildcard voor World Series of Darts Finals in Amsterdam

Raymond van Barneveld Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het was de verwachting dat Raymond van Barneveld een wildcard zou krijgen voor de World Series of Darts in Amsterdam, maar dat is bedrogen uitgekomen voor de darter uit Den Haag.