Ronald Koeman over zijn toekomst bij Barcelona: ’Het ligt niet in mijn handen’

Of hij ook aan het roer mag blijven staan van het elftal hangt volgens hem af van de uitslag van de presidentsverkiezingen bij Barcelona van zondag. „Het ligt niet in mijn handen”, zo benadrukte hij op de persconferentie. „Het enige dat ik weet, is dat mijn contract na dit seizoen nog een jaar doorloopt. Over een paar dagen komt er een nieuwe voorzitter en hij zal zijn zegje doen. Ik concentreer me alleen op het winnen van wedstrijden.”

Er zijn nog drie kandidaten in de race voor het voorzitterschap: voormalig voorzitter Joan Laporta, ondernemer Victor Font en voormalig directeur Toni Freixa. Font heeft de leden al eens beloofd dat hij voormalig middenvelder en kind van de club Xavi als trainer zal aanstellen.

Madrid-derby

Als Koeman zaterdag zelf wint met Barcelona van Osasuna, dan kan hij zondag in ieder geval rustig op de bank gaan zitten voor de kraker Atletico Madrid - Real Madrid. „Eerst moeten we zelf natuurlijk winnen, dus we zijn er niet mee bezig. Maar uiteindelijk is het altijd goed als het team dat bovenaan staat punten laten liggen”, waarmee hij hint op een voorkeur voor de aartsrivaal.

Ook werd Koeman gevraagd naar zijn tactiek. Tegen Sevilla speelde hij met drie man achterin. „Het is mogelijk dat we dit systeem blijven hanteren. Maar uiteindelijk is het systeem niet het belangrijkste. Dat is onze mentaliteit. De recente resultaten, vooral de comeback tegen Sevilla, hebben ons veel moraal gegeven.”