Roger Federer is een ’monster’ en ’kan nog twee keer Wimbledon winnen’

Roger Federer schrijft in 2017 voor de achtste keer Wimbledon op zijn naam. Oud-tennisprofs Richard Krajicek en John van Lottum denken dat de 39-jarige Zwitser nog meer succes kan boeken op het heilige gras. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Een van de weinige sporters die nog niet weet hoe het voelt om voor vrijwel lege tribunes te spelen, is de man die juist altijd zijn wedstrijden in volle stadions afwerkt. Het gaat hier over Roger Federer. In januari 2020, voordat de coronacrisis de wereld veranderde, tenniste de 39-jarige Zwitser zijn laatste officiële partij. Komende week keert hij in Doha na twee knieoperaties terug op de baan. Wat kunnen we van hem verwachten?