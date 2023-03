Premium Het beste van De Telegraaf

Van den Goorbergh (17) moet stappen maken in tweede Moto2-jaar: ’Meer mans geworden’

Door Coo Dijkman

Zonta van den Goorbergh. Ⓒ RW Racing

AMSTERDAM - Het circuit van Portimão is vanaf vrijdag het decor van de officiële testdagen voor coureurs die uitkomen in de Moto2 en Moto3, de opstapklassen richting de MotoGP. Op de glooiende piste in de Algarve, waar een week later het Grand Prix-seizoen begint, komen net als vorig jaar twee Nederlandse Moto2-rijders in actie: Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder. Daarnaast hoopt de 18-jarige Collin Veijer uit Staphorst voldoende te zijn hersteld van een hardnekkige vingerblessure, zodat hij kan debuteren in de Moto3.