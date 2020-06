Michel Preud’homme zegt nee tegen ’carte blanche’ van FC Twente

Preud’homme, die tijdens het seizoen 2010/2011 de scepter zwaaide bij FC Twente, zou carte blanche krijgen in De Grolsh Veste. Hij zou naast het trainerschap ook de gehele club op technisch vlak mogen reorganiseren.

De 61-jarige Belg zegt dat hij gecharmeerd is van de interesse en dat hij een goede tijd heeft gekend in Enschede. In het ene seizoen dat hij trainer was veroverde hij met de club de beker en de Johan Cruijff Schaal. De titel moest de oud-doelman op de slotdag van de Eredivisie in een onderling duel aan Ajax laten.

FC Twente nam dit seizoen afscheid van trainer Gonzalo Garcia. De Uruguayaan stond, toen er door de KNVB een streep door de competitie werd gezet vanwege het coronavirus, veertiende. De Tukkers en Garcia gingen uit elkaar en derhalve zag Twente in Preud’homme een goede opvolger, maar hij is „niet vrij”. Preud’homme is namelijk nog in België in dienst bij Standard Luik - waar hij ook als speler successen behaalde - maar het is nog onzeker welke functie Preud’homme volgend seizoen bekleed bij Standard.