Voor het eerst geen verkiezing Gouden Bal

„Er komt geen editie van 2020, omdat we niet aan alle voorwaarden kunnen voldoen”, zegt hoofdredacteur Pascal Ferré van France Football. „Wij zijn van mening dat zo’n uitzonderlijk jaar niet als een ’gewoon’ jaar mag worden behandeld.” Lionel Messi won de Gouden Bal vorig jaar voor de zesde keer. De Argentijn bleef Virgil van Dijk net voor in de verkiezing. Matthijs de Ligt kreeg de Kopa-trofee, voor het grootste talent in Europa.

Een aantal nationale competities in Europa, waaronder de Nederlandse eredivisie en de Ligue 1 in Frankrijk, is als gevolg van het coronavirus voortijdig afgebroken. De meeste grote competities zijn of worden wel uitgespeeld.

„We zijn niet blij dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar we vinden het wel de beste keuze”, aldus France Football. „We beschermen zo de geloofwaardigheid en legitimiteit van deze prijs.”

Lionel Messi poseert met de zes Gouden Ballen die hij heeft gewonnen. Ⓒ HH/ANP

De organisatie van de voetbalverkiezing zegt te willen voorkomen dat de editie van 2020 met een sterretje erachter in de geschiedenisboeken komt te staan. „We willen niet dat er een sterretje bij komt met de mededeling ’prijs gewonnen in uitzonderlijke omstandigheden vanwege de gezondheidscrisis door Covid-19’. We reiken de prijs liever een jaar niet uit dan dat er een groot litteken op komt.”

Johan Cruijff en Marco van Basten wonnen de Gouden Bal beiden drie keer. De Engelsman Stanley Matthews ontving in 1956 de eerste Gouden Bal, Ruud Gullit won de prijs in 1987. Tussen 2010 en 2015 organiseerde France Football de verkiezing samen met de wereldvoetbalbond FIFA en was de prijs voor de beste speler ter wereld. Sinds 2016 hebben beide organisaties weer een eigen verkiezing.