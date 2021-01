Cardiff City opgeschrikt door zeldzame vorm van kanker bij speler Sol Bamba (35)

„We moeten helaas het treurige bericht communiceren dat Sol de ziekte van Hodgkin heeft”, is te lezen op de officiële website van de club, die uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland. „Onder begeleiding en met steun van onze medische staf is Sol direct begonnen aan een chemokuur.

„Sol is, positief aan het gevecht tegen de ziekte begonnen en hij zal natuurlijk onderdeel blijven van de Cardiff City-familie. Tijdens de periode waarin hij behandeld wordt zal Sol zijn teamgenoten blijven steunen en blijft hij onze jongere spelers begeleiden”, schrijft de club, waar de 35-jarige Bamba ook actief is als jeugdtrainer.

De verdediger uit Ivoorkust staat sinds 2016 onder contract bij Cardiff City. Eerder kwam hij onder meer uit voor Leeds United, Palermo, Trabzonspor, Leicester City en Hibernian. Bamba kwam tot 27 interlands voor Ivoorkust en was actief op het WK van 2014 in Brazilië.