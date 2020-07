KNGU spreekt met turntrainers, later op de dag persconferentie

Gerben Wiersma Ⓒ HH / ANP

Bekijk ook: Drilmethode in het turnen werkt contraproductief

Eerder deze week reageerden de Nederlandse turnsters uit de nationale selectie ook op het nieuws over de wantoestanden in de turnwereld. „Wij herkennen ons niet in het beeld dat nu wordt geschetst van het Nederlandse turnen met betrekking tot de verhalen van vroeger, waarin ruimte was voor fysieke en mentale geselingen. Dit behoort wat ons betreft tot het verleden”, viel te lezen. De verklaring werd namens onder anderen Sanne en Lieke Wevers, de dochters van Vicent Wevers, en Eythora Thorsdottir verstuurd.

Lieke Wevers met haar zus Sanne. Ⓒ HH/ANP

De turnsters lieten verder weten dat de turnsport in Nederland de laatste jaren de juiste weg is ingeslagen. „Natuurlijk is er nog altijd ruimte voor verbetering en moet deze ruimte worden benut. Laten we vooral samen het gesprek aangaan en de discussie blijven voeren over hoe we dit samen bereiken. Wij voelen ons verantwoordelijk om een gezond (top)sportklimaat achter te laten voor de volgende generatie.”