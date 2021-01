Winnend Vitesse legt druk bij Ajax en PSV

De ploeg van trainer Thomas Letsch nestelt zich zo in ieder geval weer voor even in de top-3 van de Eredivisie en loopt dit weekend sowieso in op koploper Ajax en/of PSV, die elkaar zondag treffen in Amsterdam.

Voor een drietal Vitesse-spelers betekende de wedstrijd in Almelo een terugkeer op het oude nest. Oussama Tannane, Thomas Bruns en doelman Remko Pasveer verdedigden ooit de zwart-witte kleuren. Zij begonnen in het Erve Asito ook allemaal in de basis.

Heracles start sterk

Pasveer moest een minuut na de aftrap al aan het werk. Heracles begon fel en een schot van Rai Vloet spatte uiteen op de vuisten van de Vitesse-doelman. Ook Silvester van der Water zette de goalie aan het werk. Vitesse, de revelatie van de eerste seizoenshelft, startte wat tam, maar draaide na een klein kwartier warm. Een dwarrelschot van Tannane, gekeerd door Heracles-doelman Janis Blaswich, was het eerste Arnhemse wapenfeit.

In een verder slordige, maar vermakelijke eerste helft brak kort voor rust een gelukstreffer de ban. Na een mislukt schot van Vitesse-rechtsback Eli Dasa kwam de bal voor de voeten van Matus Bero. De middenvelder haalde uit vanaf de rand van de zestien en zag zijn poging van richting veranderd worden door Robin Pröpper. Blaswich kon er daardoor niet bij: 0-1. Pröpper kreeg zo een eigen doelpunt op zijn naam.

Bakis ontsnapt

Een onfortuinlijk moment voor Heracles, dat echter mazzel had dat het op dat moment nog met elf man op het veld stond. Spits Sinan Bakis, die nog geen enkel doelpunt of assist produceerde voor Heracles, plantte zijn noppen na een klein half uur hard op de enkel van Tannane. Arbiter Danny Makkelie en de VAR zagen er geen rode kaart in.

In een verder matige tweede helft kreeg Bero in de slotfase de tweede Vitesse-goal wél op zijn naam. De middenvelder was het eindstation van een snelle counter en schoof de bal door de benen van Blaswich: 0-2.

Door de zege passeert Vitesse Feyenoord op de ranglijst, met een voorsprong van drie punten. De Rotterdammers kunnen zondag langszij komen bij een zege op Sparta op Het Kasteel. De Arnhemse achterstand op koploper Ajax en PSV, die elkaar treffen in de Johan Cruijff ArenA, bedraagt respectievelijk twee en één punt. Heracles staat op de twaalfde plaats.

