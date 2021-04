Ilkay Gündogan pakt door: ’Nieuw CL-format de minst erge van twee kwaden’

De middenvelder van Manchester City stelt dat de huidige Champions League helemaal niet aan verbetering toe is. „De momenteel bestaande opzet werkt goed. Dat is de reden dat het de meest populaire clubcompetitie ter wereld is. Voor ons de spelers en ook de fans.”

De Duitser heeft de nodige vraagtekens bij de variant die vanaf het seizoen 2024/25 zou moeten gaan gelden. Hierin worden er in een soort competitievorm tien wedstrijden afgewerkt en is er voor sommige teams een play-offronde, alvorens de knock-outfase bereikt kan worden. Dat is volgens Gündogan te veel van het goede.

„Altijd maar meer en meer en meer wedstrijden, denkt er dan niemand aan de spelers?”, zo vraagt hij op Twitter. „Het nieuw Champions League-format is de minst erg van twee kwaden, omdat je het afzet tegen de Super League.”