PSV stelt voorronde Champions League veilig in Alkmaar

De grote afwezige in Alkmaar was Ruud van Nistelrooy, die afgelopen week plotseling was opgestapt als trainer van PSV, nadat naar buiten was gekomen dat er strubbelingen waren in de technische staf en dat er onvrede in de spelersgroep bestond over bepaalde aspecten van het trainerschap van de oud-spits. De rol van Van Nistelrooy met zijn onafscheidelijke gelukspet werd langs de lijn overgenomen door de assistenten Fred Rutten en André Ooijer.

En zo fungeerde Rutten, die tussen 2002 en 2006 al assistent-trainer was in Eindhoven en tussen 2009 en 2012 hoofdtrainer, weer eens als hoofdtrainer. Iets wat hij eerder dit seizoen ook al had gedaan bij de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, toen Van Nistelrooy ontbrak door ziekte.

Van Nistelrooy

De interim-trainer voor één duel hoefde niet te twijfelen over het draagvlak binnen de groep. In het gesprek met de directie, waarin spelers onvrede over het functioneren van Van Nistelrooy kenbaar maakten, drongen ze aan op het aanblijven van Rutten, die toen intern al had aangegeven te stoppen na dit seizoen. ,,Ik heb een zelfbeeld. Waar ik in het verleden ook heb gewerkt, altijd was er 66 procent voor me en maar een derde tegen. Dus dit is niet nieuw voor mij. Het klinkt best arrogant, maar voor mij is dit normaal.”

Rutten had al aangekondigd niet veel te gaan veranderen en stuurde dezelfde basiself het veld in als vorige week tegen SC Heerenveen, het laatste duel onder leiding van Van Nistelrooy. Ook bij AZ waren er geen wisselingen ten opzichte van de laatste wedstrijd tegen NEC.

Uitgangspunten

De uitgangspunten waren duidelijk. Voor PSV was één punt genoeg om de tweede plaats, die recht geeft aan deelname aan de derde voorronde van de Champions League volgend seizoen, vast te houden. En voor AZ gold dat om nog derde te worden een zege nodig was én een nederlaag van Ajax in Enschede.

Het eerste grote doelgevaar kwam voor rekening van AZ. Na een flitsende aanval was het Vangelis Pavlidis, die PSV-doelman Walter Benitez op de proef stelde. De goalie kreeg een dag voor de wedstrijd een opkikker in de vorm van een oproep voor de nationale ploeg van Argentinië, waarvoor hij nog nooit uitkwam. De wereldkampioen speelt tot besluit van het seizoen nog twee oefeninterlands tegen Australië en Indonesië.

Positie PSV

Ook het tweede doelgevaar kwam voor rekening van de thuisploeg. Een hard schot van Tijjani Reijnders ging voorlangs. PSV kreeg voor rust één grote kans. Na een prima aanval via Joey Veerman en Patrick van Aanholt leverde de opgekomen linksback een prima voorzet af, maar voor het doel kopte Guus Til de bal over.

De positie van PSV was intussen een stuk gevaarlijker geworden door de voorsprong, die Ajax na een half uur had genomen in Enschede. Dat betekende dat één goal van AZ het virtuele verlies van de tweede plek zou betekenen.

Alles op plek voor PSV

In de tweede helft zou alles echter op zijn plek vallen voor PSV. Eerst kwamen de berichten door vanuit Enschede over de 1-1 en meteen daarna de 2-1 van FC Twente, berichten die door de supporters van zowel AZ als PSV met luid gejuich werden ontvangen, want beide clubs sponnen garen bij een nederlaag van Ajax.

Bovendien liet Xavi Simons weer eens zijn grote klasse zien. Na een uitstekende kaats van Luuk de Jong vertrok de tgv van PSV van eigen helft en zwaar gehinderd door Yukinara Sugawara, die een enorm risico nam op de rode kaart, besloot Simons niet te gaan liggen maar de bal in het doel te schieten (0-1). Zijn achttiende Eredivisiegoal, maar ééntje minder dan Eredivisietopscorer Tasos Douvikas.

AZ ging verwoed op jacht naar de gelijkmaker, omdat door de achterstand van Ajax in Enschede de derde plek voor het grijpen lag. Daarvoor moest AZ wel winnen, maar PSV wist het lange tijd achterin goed dicht te houden. Het dichtst bij een goal was Jesper Karlsson, die zijn schot met moeite gestopt zag worden door Benitez. In de 83e minuut werd het alsnog gelijk. Joey Veerman tikte Riechedly Bazoer aan en de bal ging op de stip. Jesper Karlsson maakte geen fout vanaf de strafschopstip (1-1). Verder kwam AZ niet ondanks een verwoed slotoffensief, zodat de Alkmaarders het seizoen af hebben gesloten als nummer vier.

Glansrol Simons

Een glansrol was weggelegd voor Xavi Simons, die beide treffers voor zijn rekening nam, en met een goal in blessuretijd de drie punten veiligstelde.

De groeibriljant van PSV was weer de hele AZ-defensie te vlug af en maakte op de valreep nog zijn negentiende Eredivisiegoal van het seizoen, waarmee hij samen met Tasos Douvikas topscorer van de Eredivisie is geworden. ‘Xavi nog een jaar’, zongen de PSV-supporters bij het vieren van de overwinning, maar of dat haalbaar is, is de vraag. Het is lang geleden dat een jonge speler zo’n verpletterende indruk heeft gemaakt in zijn eerste jaar Eredivisie en de rij geïnteresseerde clubs is lang voor het begenadigde talent.