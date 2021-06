Live EK: Volg ontknoping in Groep E op de voet

Zweden is al verzekerd van een plek in de achtste finales en Polen kan zich met een zege in Sint-Petersburg nog plaatsen bij de laatste zestien.

Spanje gaat op eigen kracht door in het toernooi bij winst op Slowakije, dat zelf aan een gelijkspel genoeg heeft om bij het EK actief te blijven. Het duel in Sevilla staat onder leiding van het arbitrageteam van scheidsrechter Björn Kuipers.

Slowakije - Spanje

Bondscoach Luis Enrique van Spanje heeft zijn ploeg flink op de schop gegooid tegen de Slowaken. Sergio Busquets, die de eerste 2 groepswedstrijden miste wegens corona, staat in de basis. César Azpilicueta, Eric Garcia en Pablo Sarabia doen ook van begin af aan mee. Dani Olmo, Marcos Llorente, Pau Torres en Rodri zitten op nu de bank.

Het elftal van Slowakije is op twee plaatsen gewijzigd ten opzichte van het team dat aantrad in de verloren wedstrijd tegen Zweden (0-1). Lukas Haraslin en Jakub Hromada mogen het vanaf de aftrap in Sevilla laten zien. Slowakije heeft aan een gelijkspel genoeg om in het toernooi te blijven.

Zweden - Polen

Zweden begint tegen Polen met aanvaller Robin Quaison in plaats van Marcus Berg in de startopstelling.

Quaison, speler van FSV Mainz, staat in de aanval naast voormalig Willem II-speler Alexander Isak. Berg, oud-speler van FC Groningen en PSV, begint de wedstrijd op de bank. Voor de rest liet bondscoach Janne Andersson de basisopstelling hetzelfde als in het met 1-0 gewonnen duel tegen Slowakije.

Bij Polen keert Grzegorz Krychowiak terug in de opstelling. De middenvelder moest in het met 2-1 verloren duel met Slowakije van het veld na zijn tweede gele kaart en was tegen Spanje geschorst. Hij vervangt Jakub Moder, die last heeft van een knieblessure.

Bondscoach Paulo Souza stuurt verder dezelfde spelers het veld in als in het gelijkspel tegen Spanje. Aanvoerder Robert Lewandowski krijgt voorin de steun van Piotr Zielinski en Karol Swiderski.

