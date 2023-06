FC Twente bevestigt: Vaclav Cerny vertrekt naar Wolfsburg

De aanvaller kwam in de zomer van 2020 over van FC Utrecht naar FC Twente. Hij speelde afgelopen drie jaar 66 competitieduels voor de club en scoorde daarin twintig keer. Daarvoor speelde Cerny van 2014 tot 2019 voor Ajax.

„Ik kan bijna niet wachten tot we gaan beginnen. De Bundesliga is een van de beste competities ter wereld. Het is altijd mijn droom geweest om daar te spelen en ik ben heel blij dat ik volgend seizoen het shirt van VfL Wolfsburg mag dragen”, zei de buitenspeler.

,,We zijn blij dat Vaclav voor VfL Wolfsburg en onze weg heeft gekozen", laat sportief directeur Sebastian Schindzielorz weten. ,,Hij is een zeer gevaarlijke speler, die zijn kwaliteiten op indrukwekkende wijze heeft laten zien in Enschede en nog lang niet klaar is met zijn ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat hij in Wolfsburg de volgende stap in zijn carrière kan zetten en een belangrijke versterking zal zijn voor ons offensief."

Cerny debuteerde in zijn eerste jaar bij FC Twente voor de nationale ploeg van Tsjechië. Hij kwam afgelopen seizoenen tot elf interlands waarin hij vier keer scoorde.