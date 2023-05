Succesvolle start: drie Nederlanders naar tweede kwalificatieronde Roland Garros

Rus was in de eerste voorronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Française Audrey Albie, die met een wildcard was toegelaten. Albie is de nummer 243 van de wereld, Rus staat 130 plekken hoger.

Lesley Pattinama-Kerkhove boekte een zwaarbevochten overwinning op de Spaanse Leyre Romero Gormaz. Het werd 3-6 7-6 (5) 6-4. Pattinama-Kerkhove had met 6-3 5-3 achtergestaan. Jesper de Jong verloor de eerste set van de Oostenrijker Maximilian Neuchrist met 6-4. Maar hij kwam knap terug en won de partij met 6-3 6-1. Hij treft in de tweede ronde de Slowaak Norbert Gombos. Rus neemt het op tegen de Tsjechische Barbora Palicova en Pattinama-Kerkhove tegen de Russische Elina Avanesjan.

Jelle Sels kwam niet voorbij de eerste kwalificatieronde. Sels verloor met 7-6 (5) 6-3 van de Zwitser Dominic Stricker, die als negende geplaatst is. Stricker won in 2020 het juniorentoernooi van Roland Garros.

Van de Zandschulp en Griekspoor

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint zondag. Bij de mannen heeft Nederland twee automatisch gekwalificeerde deelnemers met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. De van een blessure herstellende Tim van Rijthoven past voor het graveltoernooi. Hij kwam half februari op de ABN Amro Open voor het laatst in actie en richt zich op het grasseizoen.

Rus, die in 2012 de vierde ronde haalde in Parijs, Pattinama-Kerkhove, De Jong en Brouwer moeten drie duels winnen om zich te verzekeren van een plek in het hoofdschema.