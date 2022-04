Ellen van Dijk valt werelduurrecord aan: ’Vlinders in mijn buik’

„Dit is al een lange tijd een droom van mij. Ik heb altijd al een keer het werelduurrecord willen aanvallen, ik krijg vlinders in mijn buik als ik eraan denk; een mix van blijdschap en nervositeit. Het is een enorme uitdaging, dus dat is ook wel beangstigend. Vier jaar geleden was het nog niet het juiste moment, maar nu ben ik er klaar voor. Na het grijpen van de regenboogtrui bij het WK van 2021 heb ik het weer opgebracht en in december hebben we serieus plannen gemaakt.”

Op 23 mei gaat de 35-jarige Nederlandse proberen een grotere afstand af te leggen dan de Britse Joscelin Lowden, die vorig jaar tot 48,405 kilometer kwam. De uitdaging over iets meer dan een maand betekent niet dat Van Dijk de voorjaarsklassiekers laat schieten. „Die wil ik nog allemaal rijden. Dit betekent dat ik me nog niet volledig op het werelduurrecord heb geconcentreerd, maar dat zal in mei veranderen.”