Eerherstel voor Thomas Lam in gelijkspel tegen Fortuna Sittard

Thomas Lam (r) zij aan zij met Sebastian Polter. Ⓒ ANP/HH

SITTARD - Thomas Lam heeft zich hersteld van zijn slechte optreden van vorige week tegen FC Twente (5-1). De aanvoerder van PEC Zwolle maakte vrijdag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard in de 54e minuut uit een mooie vrije trap gelijk: 2-2. Bij die stand bleef het ook in Limburg.