’Veldbestormer’ heeft Ziyech-shirt nooit gezien

De 11-jarige Yassine Hussairy zette de beveiligers op het verkeerde been en trok een sprint naar Ziyech. De Ajacied knuffelde de veldbestormer en beloofde hem na afloop van de wedstrijd zijn shirt aan hem te overhandigden.

Ziyech kon de kleine fan niet vinden en gaf het shirt aan zijn vader. Althans, zo deed de man zich voor. Het shirt, zo vertelde de jonge fan aan Almarssadpro, heeft hij nooit in ontvangst kunnen nemen. „Ik kon niet terug om het shirt te halen, omdat ik haast had. Mijn moeder was op mij aan het wachten en door het drukke verkeer moest ik snel weg”, zegt hij. „Iemand claimde mijn vader te zijn en heeft het shirt gekregen.”

Het shirt werd voor maar liefst 700 euro op eBay aangeboden en lijkt te zijn verkocht.