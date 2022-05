Premium Het beste van De Telegraaf

Bond kan nog in beroep Vrijspraak Vincent Wevers op rokende puinhopen KNGU

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Wevers tijdens de zitting Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wat is de vrijspraak van turntrainer Vincent Wevers waard? Die vraag is nog niet zo makkelijk te beantwoorden, want het vonnis van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) is geveld na een onderzoek dat aan alle kanten rammelt. Bovendien overweegt turnbond KNGU een beroepsprocedure en die kan verkeerd uitpakken voor de omstreden coach. Dat weet hij maar al te goed na een hoger beroep in 2021.