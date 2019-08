Til: ’Vertrek naar Spartak kwestie van tijd’

AZ en de Russische topclub zijn in vergevorderde onderhandelingen, zoals De Telegraaf eerder deze week al vermeldde. „Het is een kwestie van tijd”, zei de middenvelder bij Veronica nadat hij met zijn club de derde voorronde van de Europa League had bereikt.

„Het was een mooie wedstrijd, we waren heer en meester met een paar speldenprikjes van de tegenstander.” Til besefte snel dat het weleens zijn laatste speelminuten zouden kunnen zijn geweest voor AZ. Na de 3-0 kreeg hij een applauswissel van trainer Arne Slot. „Ik ga de supporters en alles bij AZ wel missen. Ik ben hier opgegroeid en opgebloeid”, aldus een zichtbaar emotionele Til.

Til, die tot op heden één interland speelde, voetbalt al sinds zijn jeugd bij AZ en lijkt nu een grote transfer te maken. „Het is lopende, voor meer informatie moet je bij Max zijn”, verwees Til naar technisch directeur Max Huiberts.

