VIDEO Roger Federer knuffelt fan: ’Dit meen je toch niet?’

Terwijl de 40-jarige Zwitser nietsvermoedend in een restaurant zit te eten met onder anderen zijn manager Tony Godsick staat een man op in dezelfde eetgelegenheid. ,,Je bent mijn grootste inspiratiebron en ik had niet verwacht je hier te treffen. Ik heb een tattoo van jou”, trekt hij de aandacht van Federer.

Om te bewijzen dat hij niet bluft, loopt de fan naar de tafel van Federer. De winnaar van twintig grandslam-toernooien checkt eerst nog even of het geen afwasbare tatoeage is. Dat blijkt niet zo te zijn. ,,Dit meen je toch niet”, toont Federer zich verbaasd. Vervolgens schudt hij de hand van de man en geeft hij die zelfs een knuffel.

Bekijk hieronder de beelden.

Federer, die is geopereerd aan zijn knie. hoopt in september bij de Laver Cup na ruim een jaar zijn rentree te maken op de tennisbaan. De bedoeling is dat de maestro daarna ook nog meedoet aan het ATP-toernooi in zijn geboortestad Basel.

Op Wimbledon 2021 kwam Federer voor de laatste keer in actie nadat hij van de Australian Open 2020 tot en met maart 2021 ook al lang geblesseerd was geweest. Onlangs liet hij weten in 2023 zeker nog een aantal toernooien willen afwerken. Over een mogelijk afscheid repte hij niet.