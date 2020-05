Cambuur verdient met ludieke actie 45.000 euro voor kort geding

Supporters van de club konden met hun auto door het stadion langs de tribune rijden om de sticker ’Cambuur Komt Eraan!’ op te halen en een vrijwillige donatie te doen. Zowel vrijdag als zaterdag zorgde dat voor files van ruim 2 kilometer rondom het stadion in Leeuwarden.

De bijdrage van de supporters gaat volledig naar de juridische procedure die de club tegen de KNVB heeft aangespannen. Het kort geding dient op vrijdag 8 mei bij de rechtbank in Utrecht.

’Klap is helemaal weg’

De club bedankt alle supporters voor de steun en de saamhorigheid. „Ik was er om 13.00 uur en nu is het 19.00 uur en er staat nog steeds een file”, zegt trainer Henk de Jong in een videoboodschap. „Dit is zo’n ontzettende steun. We laten ons niet kisten. Vorige week hebben we een klap gehad, maar die klap is helemaal weg. We gaan proberen omhoog te komen.”

Cambuur had bij het onderbreken van de competitie een voorsprong van vier punten op De Graafschap dat met de tweede plaats ook recht zou hebben gehad op promotie. Beide clubs vechten daarom bij de rechter het besluit van de KNVB aan om geen clubs te laten promoveren en degraderen. De voorsprong van beide clubs op nummer 3 FC Volendam bedroeg respectievelijk elf en zeven punten.