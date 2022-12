Premium Het beste van De Telegraaf

Medailles en records voor Schouten en Steenbergen: ’Ik kon het echt niet geloven’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Marrit Steenbergen (recvhts met haar bronzen medaille. Emma McKeon pakte het goud voor Siobhan Bernadette Haughey. Ⓒ ANP / EPA

AMSTERDAM - Tes Schouten tikte bij de WK Kortebaan in Melbourne aan na haar finale op de 100 meter schoolslag, zocht daarna naar een brandend lampje op haar startblok dat aangaf of ze een medaille had gewonnen, maar ze zag niets. Een paar tellen later draaide ze haar hoofd een kwartslag en zag ze haar coach Mark Faber van geluk heen en weer springen. Had ze wel een medaille gewonnen? „Toen draaide ik mijn hoofd nóg een kwartslag richting het scorebord en daar stond een 3 achter mijn naam. Ik kon het echt niet geloven.”