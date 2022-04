VIDEO Alaphilippe na zware valpartij afgevoerd: ’Hij kon niet bewegen’

De wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl was betrokken bij een massale valpartij op zo’n 50 kilometer voor de finish. Alaphilippe belandde tegen een boom in een greppel naast de weg.

De beelden:

Met vermoedelijk een rugblessure werd de Fransman in een ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was wel bij bewustzijn. Volgens Romain Bardet, zijn landgenoot van Team DSM die hem als eerste te hulp schoot, kon hij vlak na de crash ’amper ademen’. ,,Hij was bij bewustzijn, maar kon echt niet praten. En hij kon zich ook niet bewegen. Ik hoop echt dat het goed met hem gaat”, zei hij tegenover Velonews.

Zijn ploeg Quick Step heeft inmiddels een update gegeven.

,, Tijdens het incident heeft Ilan (Van Wilder, ploeggenoot Alaphilippe, red) helaas een gebroken kaak opgelopen bij een valpartij waarbij een massale ophoping ontstond in het midden van het peloton, 62 kilometer van de finish. Bij hetzelfde incident liep wereldkampioen Julian Alaphilippe twee gebroken ribben, een gebroken schouderblad en een klaplong op. Zijn toestand is stabiel, maar moet ter observatie in het ziekenhuis worden opgenomen. Beiden zullen per ambulance naar Herentals reizen voor verder onderzoek en behandeling.”

Bij de valpartij waren zo’n veertig renners betrokken, onder wie ook Jos van Emden en Wilco Kelderman.

Geen breuken Kelderman na val in Luik-Bastenaken-Luik

Kelderman heeft aan zijn val in Luik-Bastenaken-Luik geen breuken overgehouden. Dat meldt zijn ploeg Bora-hansgrohe. De Nederlander, die over een kleine twee weken van start gaat in de Giro d’Italia, was op zo’n 50 kilometer voor de finish betrokken bij de massale valpartij waarbij onder anderen dus Alaphilippe naar de grond ging.

„Wilco heeft geen breuken opgelopen. Er is wel sprake van een aantal kneuzingen terwijl de teamarts een paar hechtingen heeft aangebracht”, meldde de Duitse ploeg op Twitter. Bij twee andere betrokkenen, Bauke Mollema en Van Emden, viel de schade mee al klaagden beiden wel over een zere rug.