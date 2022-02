Earnest Stewart topkandidaat directeur topvoetbal bij KNVB

De 52-jarige Nederlandse Amerikaan, die sinds 2018 general manager is van de Amerikaanse voetbalbond (USSF), is de voornaamste kandidaat en moet per 1 juli de opvolger worden van Nico-Jan Hoogma.

Stewart, die een Amerikaanse vader (ex-militair en voormalig American Football-speler) en een Nederlandse moeder heeft, is geboren in het Brabantse Veghel. Als voetballer kwam hij in Nederland uit voor VVV-Venlo, Willem II en NAC. In de VS speelde hij voor DC United.

In 2005 stopte Stewart als prof en ging hij aan de slag als technisch directeur bij VVV-Venlo. Later vervulde hij die functie ook bij NAC Breda en AZ. In 2015 trok hij naar zijn vaderland, waar hij bij Philadelphia Union technisch eindverantwoordelijk werd. In 2018 trok de Amerikaanse voetbalbond de 101-voudig ex-international aan als general manager.

