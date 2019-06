’Suggestieve berichten’ over GP Zandvoort

Achter de naam van Zandvoort zou voor het jaar 2020 nog een sterretje staan, omdat de FIA zou twijfelen of de aanpassingen aan het circuit tijdig af zijn. Onzin, volgens Van Overdijk. „Het zijn suggestieve berichten”, stelt de directeur. „Dat sterretje stond er namelijk al tijdens de getoonde video van de lay-out van het circuit tijdens de persconferentie in mei. De enige reden daarvoor is dat het World Motor Sport Council van de FIA maar een paar keer per jaar bijeen komt om dit soort zaken te bespreken en te formaliseren. Dat zal later dit jaar gebeuren. Formule 1-minnend Nederland hoeft zich geen zorgen te maken.”

De aanpassingen aan het circuit zullen uitgevoerd worden door het Italiaanse Dromo. Namens dat bedrijf zei Jarno Zaffelli vorige week al tegenover deze krant dat er meer dan genoeg tijd is om de werkzaamheden te voltooien, ook al zou de operatie naar verluidt meer gaan kosten dan de aanvankelijk begrote acht miljoen euro.

Van Overdijk erkent ook dat er meer dan genoeg tijd is. Met het management van de Formule 1 (FOM) is een deal voor drie jaar overeengekomen, met nog twee optiejaren. „We zijn de laatste details aan het uitwerken met de FIA en de FOM. We hanteren nog steeds de planning dat het grootste deel van de werkzaamheden klaar zal zijn voor het einde van dit jaar”, aldus de circuitdirecteur.