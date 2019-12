Live: Emmen neemt afstand van Sparta

Glenn Bijl ontvangt met FC Emmen het Sparta van Halil Dervisoglu. Ⓒ Hollandse Hoogte

ALKMAAR - In de Eredivisie is het ’Super Sunday’. Ajax verdedigt vanaf 16.45 uur in de uitwedstrijd tegen naaste belager AZ de koppositie. Feyenoord en PSV treffen elkaar vanaf 14.30 uur in De Kuip.