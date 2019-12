Statistieken: AZ grote winnaar van ’Super Sunday’

Bekijk hier de uitgebreide statistieken van de zondag gespeelde wedstrijden

De Alkmaarders waren in eigen huis te sterk voor Ajax. Via een late treffer van Myron Boadu won AZ met 1-0, en daardoor heeft het nu evenveel punten als de landskampioen. Feyenoord versloeg in De Kuip het kwakkelende PSV met 3-1. FC Utrecht was in Almelo met 3-1 te sterk voor Heracles, terwijl FC Emmen door twee benutte strafschoppen met 2-0 van Sparta won.

Uitslagen Eredivisie 15 december 2019:

12.15 uur: FC Emmen - Sparta Rotterdam 2-0

14.30 uur: Feyenoord - PSV 3-1

16.45 uur: AZ - Ajax 1-0

16.45 uur Heracles Almelo - FC Utrecht 1-3

