Italiaans drama blijft Max Verstappen vooralsnog bespaard

Max Verstappen na de kwalificatie. Ⓒ ANP/HH

IMOLA - Italianen zijn niet vies van een beetje drama. Wat dat betreft heeft Max Verstappen z’n portie dit jaar in wel gehad in ‘de Laars’. Even leek het lot de Nederlander opnieuw niet goed gezind in Imola, dit keer op de zaterdag, maar zowel de coureur als zijn team Red Bull Racing stelde in de kwalificatie orde op zaken.