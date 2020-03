Schade Nederlandse sport door coronavirus: ’Gigabedrag van 950 miljoen euro’

Dielessen gaat graag in gesprek met het kabinet over de vorming van een noodfonds, zoals ook in andere sectoren een oplossing wordt gezocht.

„We hebben met een aantal bonden en organisaties overleg gevoerd en aan de hand daarvan een impactanalyse gemaakt. Daarin komen we, als we rekenen tot en met de zomer, tot een inkomstenderving van 950 miljoen euro”, zei Dielessen.

„Het is een gigabedrag waarin de gehele sport is meegerekend: van de bonden tot verenigingen, van de gevolgen van afgelastingen van sportevenementen tot sportscholen die abonnementsgeld mislopen en ook het betaald voetbal.”

Het bedrag kan volgens Dielessen ook lager uitvallen. „Dat zou kunnen als de sportwereld eerder op gang komt en mogelijk ook vanwege de economische maatregelen die al zijn genomen, zeker op het gebied van werknemersaspecten.”