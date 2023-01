Ronaldo kan debuut voor Al-Nassr maken tegen Messi

Zijn eerste optreden in Arabische dienst kan er eentje met een gouden randje worden. Op 19 januari neemt Al-Nassr het in een oefenduel op tegen Paris Saint-Germain, de club van Lionel Messi. De kans bestaat dus dat Ronaldo zijn debuut maakt tegen zijn eeuwige rivaal alhoewel het pleit inmiddels is beslecht nu de Argentijn wereldkampioen is geworden.

Al-Nassr staat in de competitie van Saudi-Arabië na tien duels op de tweede plaats. Bekende spelers bij de club zijn de Colombiaanse doelman David Ospina, de Braziliaanse middenvelders Luiz Gustavo en Anderson Talisca en aanvaller Vincent Aboubakar uit Kameroen.