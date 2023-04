Billie Jean King Cup: Oranje-tennissters houden zicht op wereldgroep

Lamens en Schuurs versloegen Olga Danilovic en Katarina Kozarov met 7-5 7-6 (3) in Antalya. Lamens won ook in het enkelspel van Lola Radivojevic: 7-6 (4) 6-0. Vervolgens verloor Lesley Pattinama van Danilovic; 2-6 6-7 (5).

De Nederlandse tennissters grepen afgelopen week naast directe promotie naar de wereldgroep na een nederlaag tegen Hongarije (3-0). De ploeg van captain Elise Tamaëla krijgt nu een herkansing in de play-offs die in november van dit jaar worden afgewerkt.

Oranje streed in Antalya met een gedevalueerd team om promotie naar de play-offs van de wereldgroep. Arantxa Rus was er niet bij in de badplaats en ook Arianne Hartono ontbrak. Beiden spelen liever toernooien om punten voor de wereldranglijst te verzamelen.

Rus en Hartono

Tamaëla betreurt de afmeldingen van Rus en Hartono. „Ik vind het echt heel jammer dat steeds vaker de individuele carrières boven zo’n week worden verkozen”, zei de captain vlak voor het begin van de Billie Jean King Cup. „Toen ik zelf nog speelde, wilde ik altijd heel graag voor Nederland spelen. Dat vond ik altijd heel erg bijzonder, of het nou in Antalya was of thuis tegen Spanje.”