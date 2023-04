Oranje-tennissters op voorsprong tegen Servië in Billie Jean King Cup

Suzan Lamens Ⓒ ANP/HH

Suzan Lamens heeft de Nederlandse tennissters op voorsprong gebracht tegen Servië in de Billie Jean King Cup. Ze was in de Turkse stad Antalya in twee sets te sterk voor Lola Radivojevic: 7-6 (4) 6-0.