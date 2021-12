Excelsior nadert koploper FC Volendam mede door goal topscorer Thijs Dallinga

Excelsior profiteerde van het puntenverlies van FC Volendam vrijdag bij Helmond Sport. Dat duel eindigde in 1-1.

FC Emmen

FC Emmen raakte verder achterop. De ploeg uit Drenthe verloor maandag met 1-0 bij Jong Ajax. Youri Regeer scoorde na een uur. Kort daarna werd de Deen Mohamed Daramy bij de thuisclub gewisseld. De 19-jarige aanvaller kwam voor de eerste keer in het team van Jong Ajax uit. Hij was dit seizoen al wel in de Eredivisie en in de Champions League actief.

In de stand van de tweede periode leidt Jong Ajax met 23 punten, gevolgd door Excelsior (22 punten) en FC Volendam (21).

Jong PSV

Jong PSV verloor in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap: 2-3. Invaller Jasper Van Heertum maakte diep in de extra tijd de winnende treffer. Bij de Eindhovense ploeg viel Richard Ledezma na de rust in. De Amerikaanse middenvelder liep bijna een jaar geleden een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie in een officieel duel.

ADO

ADO Den Haag won met 4-1 bij Jong FC Utrecht.