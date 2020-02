Ernest Faber breekt lans voor John de Jong

„Ik hoop dat we niet de kampioen van de training blijven”, zei hij. „De hele week was iedereen scherp. Maar we hadden het hier in het stadion moeten laten zien. Dat hebben we weer niet gedaan.”

„Ajax had voor rust wel zes of zeven kansen”, telde Faber. „We hadden misschien een of twee counters. Ook in de tweede helft hebben we niet zo gek veel gecreëerd. We zitten in een heel moeilijke fase. Daar moeten we uitkomen.”

Klein wonder

Ajax was voor rust zo veel beter dan PSV dat het een klein wonder was dat alleen Quincy Promes scoorde. En dan waren Daley Blind. Hakim Ziyech en David Neres niet eens van de partij. PSV kon na rust ook geen vuist maken nadat Promes, Ryan Babel en Joël Veltman geblesseerd waren uitgevallen. „Dat maakt het wel pijnlijk. We zijn heel teleurgesteld”, bekende Faber die beseft dat alleen goede resultaten de onrust bij PSV kunnen wegnemen.

Want afgelopen week ging het in Eindhoven nauwelijks over het uitduel met Ajax. De voor de winterstop ontslagen Mark van Bommel ruziede op de Herdgang met Ronald Waterreus, die op televisie had gezegd dat Van Bommel nog steeds spelers van PSV met appjes en smsjes beïnvloedde. Technisch manager John de Jong voelt zich zo bedreigd door teleurgestelde en boze supporters dat hij een vertrek overweegt.

Jonge manager

„Natuurlijk krijgen mijn spelers wel iets van die onrust mee”, zei Faber. „Teleurgesteld zijn mag, maar dat een klein groepje bedreigend is, dat is toch wel schandalig. John is een jonge manager met een goed netwerk die al twintig jaar hard voor PSV werkt. Het zou fijn zijn als hij blijft en daar ga ik ook van uit.”

Faber beseft dat hij een oplossing moet vinden voor het gebrek aan scorend vermogen, nu Steven Bergwijn is vertrokken en Donyell Malen dit seizoen niet meer in actie kan komen. „Sam Lammers heeft het talent daardoor en Noni Madueke viel goed in. Na de winterstop hadden we van FC Twente en VVV gewonnen als we wat makkelijker tot doelpunten waren gekomen”, doelde hij op de gelijke spelen van 1-1.