Wayne Rooney trainer D.C. United: ’Geen stap terug in mijn carrière’

Rooney was de voorbije twee jaar in Engeland trainer van Derby County, dat in april degradeerde naar het derde niveau. De degradatie was niet heel verwonderlijk. Derby County kreeg liefst 21 strafpunten opgelegd wegens overtreding van de boekhoudregels van de Engelse Football League.

D.C. United staat in de Major League Soccer (MLS) na zeventien wedstrijden op de voorlaatste plaats, net boven Chicago Fire.

„Ik heb een paar artikelen in Engelse media gelezen waarin dit wordt omschreven als een stap terug in mijn trainerscarrière”, zei Rooney. „Zo zie ik dat niet. Terugkeren naar de MLS is een spannende uitdaging voor mij. Ik denk dat ik mij als coach hier verder kan ontwikkelen. Ik denk dat ik jonge spelers beter maak en ze verder kan laten ontwikkelen. Deze club kunnen we echt weer succesvol maken.”