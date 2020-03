Voetbal ligt stilt, maar bij de FBO draaien ze overuren

„Heel veel vragen over de gevolgen van het coronavirus zijn goed te beantwoorden”, vertelt Rossmeisl die dagelijks tussen 16.00 uur en 17.00 uur aanschuift bij een telefonisch spreekuur van de Eredivisie CV. Voor clubs uit de eerste divisie is hij om de dag tussen 15.00 en 16.00 uur bereikbaar. „Die uren maken we steeds helemaal vol”, vertelt hij. „Want er zijn heel veel vragen.”

„Inmiddels is duidelijk dat clubs werktijdverkorting kunnen aanvragen, dat doen ze massaal”, vertelt Rossmeisl. „Maar nu zijn we bijvoorbeeld weer aan het uitzoeken of de maatregelen die het kabinet dinsdag heeft genomen gunstig zijn voor profclubs. Ze komen in aanmerking voor soepele regels als ze kunnen aantonen dat ze een omzetdaling van 20 procent hebben. Maar dat is niet altijd direct aan te geven.”

"Ik heb nog niet het idee dat er nu een vereniging op omvallen staat door het coronavirus"

„Clubs lopen nu recettes en inkomsten uit horeca mis”, weet Rossmeisl. „Maar dat wordt misschien weer gecompenseerd als die wedstrijden in mei en juni alsnog worden gespeeld. Clubs missen nu veel inkomsten. Maar ik heb nog niet het idee dat er nu een vereniging op omvallen staat door het coronavirus. Dat wordt anders als er heel lang niet wordt gespeeld. Of dat de competities zonder publiek worden hervat en afgemaakt.”

„De gevolgen voor het Nederlandse profvoetbal zijn pas echt gigantisch als de competities helemaal niet worden uitgespeeld”, denkt Rossmeisl. „Dan missen clubs niet alleen heel veel inkomsten. Maar wat doe je dan met promotie en degradatie en lucratieve tickets voor Europese toernooien? En wat doet dan FOX Sports, die de duels van de eredivisie uitzendt en ook met sponsors te maken heeft? Ook zij zullen samen met de clubs willen optrekken, denk ik. Maar dat zijn allemaal dingen die nu spelen. We maken allerlei scenario’s. En onze gewone werkzaamheden gaan natuurlijk ook door.”

„Ik zie ons niet op 6 april weer voetballen”, schat Rossmeisl in. „En clubs willen graag een paar weken van tevoren weten wanneer de wedstrijden weer worden hervat. Want spelers moeten dan wel weer goed getraind zijn. Het liefst moeten alle competities klaar zijn op 30 juni, omdat er dan veel contracten aflopen. Maar we zijn nu al aan het kijken hoe we Europees gezien met z’n allen uitzonderingen kunnen maken. Laten we elkaar de hand reiken, al is dat nu een verkeerde term met het coronavirus.”